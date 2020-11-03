«Лестер» разгромил «Лидс» и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на выезде разгромил «Лидс» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди, дубль на счету Юри Тилеманса. У хозяев отличился Стюарт Даллас.

Победа позволила «Лестеру» набрать 15 очков и выйти на второе место в АПЛ. В активе Лидса 10 очков, клуб находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 8 ноября на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лидс» днем раньше на выезде встретится с «Кристал Пэлас».