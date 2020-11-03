В Вене сочли муляжом пояс смертника у ликвидированного террориста

Мэр Вены Михаэль Людвиг предположил, что взрывчатка на теле ликвидированного террориста — муляж. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF.

Глава города ранее утверждал, что у одного из нападающих мог быть пояс смертника. «Полиция работала у ресторана, чтобы прояснить, подтвердиться ли подозрение, что у него под курткой был пояс со взрывчаткой», — подчеркнул Людвиг.

По его словам, пояс со взрывчаткой, скорее всего, ненастоящий, однако эксперты забрали на проверку вещество. Изначально австрийские СМИ сообщали, что один из террористов подорвался на взрывчатке, однако позднее полиция официально отвергла эту версию. По данным правоохранителей, он действительно мог иметь при себе взрывчатку, но был ликвидирован силовиками.

Вечером 2 ноября несколько вооруженных человек открыли стрельбу в шести разных частях Вены. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре столицы. В результате нападения как минимум один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело ранен полицейский. Силовикам удалось застрелить одного из нападавших, позднее четверых задержали. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.