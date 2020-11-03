Увеличилось число жертв стрельбы в Вене

Число жертв стрельбы в Вене увеличилось до двух. Об этом в эфире телеканала ORF-2 сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Его слова передает ТАСС.

«После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения», — сказал он. Отмечается, что женщина скончалась в больнице.

Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. Она велась несколькими преступниками из разных точек города. Впоследствии в сети появилась карта атак.

По официальным данным, в ходе перестрелок погиб один человек, еще несколько были тяжело ранены, в их числе один полицейский. МВД Австрии исходит из того, что произошедшее является терактом.

Один из стрелявших, вооруженный винтовкой, был ликвидирован правоохранителями, еще один задержан, остальные сейчас в бегах.