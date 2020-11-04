Россиянку обвинили в смерти 16-летней квартиросъемщицы

В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки квартиры, где в октябре 2019-го скончалась приезжая студентка одного из колледжей. По версии следователей, девушка отравилась угарным газом, сообщает «Московский комсомолец».

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Как выяснили правоохранители, студентка сняла квартиру у 41-летней местной жительницы. Прожив в жилом помещении всего несколько дней, 16-летняя девушка внезапно скончалась. Эксперты установили, что смерть наступила из-за острого отравления угарным газом. Газовое оборудование в квартире было неисправным.

Помимо владелицы жилья, в смерти квартиросъемщицы обвинили председателя правления ТСЖ. Она, как утверждают следователи, получала деньги за содержание и ремонт общего имущества, но обслуживание дымовых вентиляционных каналов не организовала. Уголовные дела возбуждены по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы направлены в суд.

В феврале россиянам раскрыли способы защиты от отравления угарным газом: нужно постоянно контролировать исправность газового и печного оборудования, а также вытяжной вентиляции — необходимо проверять тягу и внимательно топить печь. Кроме того, нужно как можно чаще проветривать помещение, или же установить систему контроля загазованности, которая отключит подачу газа автоматически.

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