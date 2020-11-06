Власти Австрии назвали приведшие к теракту в Вене ошибки спецслужб

Власти Австрии назвали недопустимыми приведшие к теракту в Вене ошибки спецслужб: к данным о террористе, в итоге убившем четверых человек в столице, не относились с должной серьезностью. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает агентство Reuters.

«Были сделаны очевидные и, с нашей точки зрения, недопустимые ошибки», — заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Карл Нехаммер. Он подчеркнул, что в убийце не видели большой угрозы и не следили за ним в должной степени пристально. Глава венского отделения разведывательной службы по борьбе с терроризмом на время расследования отошел от исполнения обязанностей.

Нехаммер также рассказал, что мечеть, в которую часто ходил нападавший и с которой связывают его радикализацию, будет закрыта. Этому содействовало австрийское объединение мусульман (IGGÖ), которое также поспособствует закрытию и других радикальных мечетей.

3 ноября стало известно, что венскому террористу удалось обхитрить программу дерадикализации и создать у специалистов впечатление, что он успешно вливается в цивилизованное общество.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, а других разыскивают.

По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летний уроженец Вены Куртин С. У него албанские корни, хотя его родители из Северной Македонии. Он также имеет двойное македонско-австрийское гражданство. Сообщается, что молодой человек был известен разведке: он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.