Жириновский дал совет Трампу

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал кандидату в президенты США Дональду Трампу сопротивляться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!» — написал российский политик.

Жириновский отметил, что любые выборы заканчиваются в день, когда они назначены. Поскольку в США таким днем было 3 ноября, то приниматься должны лишь те бюллетени, что поступили до окончания дня голосования, остальные должны быть выброшены или отправлены в архив, считает он. «Поэтому надо защитить интересы американского народа от фальшивок», — добавил Владимир Жириновский.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».