Теннисист Зверев ответил на обвинения в домашнем насилии

Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на обвинения его бывшей девушки Ольги Шарыповой в домашнем насилии. Его слова передал журналист Бен Ротенберг на своей странице в Twitter.

«Я стал осознавать, что всегда найдутся люди, которые не будут желать тебе хорошего. Они попытаются столкнуть тебя с вершины. Но я решаю, получится у них это или нет. Я не допущу этого», — сказал 23-летний Зверев.

Ранее бывшая девушка Зверева заявила, что в августе прошлого года во время ссоры спортсмен пытался задушить ее подушкой, ударил головой о стену и скручивал руки. Она добавила, что у нее нет доказательств произошедшего, но она готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2020 году он дошел до финала US Open. Всего в активе теннисиста 13 титулов турниров АТР.