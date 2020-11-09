Гибель бразильского мотогонщика во время соревнований попала на видео

Бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время гонки серии «Супербайк». Видео инцидента появилось на канале Portal 6 в YouTube.

Соревнования проходили в Сан-Паулу. На одном из кругов спортсмен потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в металлическую конструкцию. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но спасти 23-летнего мотогонщика не удалось, он погиб на месте.

Представители "Супербайка" заявили, что окажут помощь семье погибшего. В организации также сообщили, что гонка проводилась с соблюдением всех мер безопасности.

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