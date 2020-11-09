Меркель назвала три приоритета в работе с США при Байдене

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала три приоритета в работе с США при избранном президенте Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Плечом к плечу в тяжелом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом», — рассказала о планах сотрудничества Меркель. Она понадеялась, что Германия и США будут вместе выступать за открытую мировую экономику и свободную торговлю.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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