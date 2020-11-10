Бывший чемпион UFC пережил сердечный приступ

Бывший боец смешанного стиля (MMA) американец Марк Колман пережил сердечный приступ. Об этом сообщает TMZ Sport.

55-летний ветеран MMA, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), почувствовал онемение рук и боль в груди вечером во вторник. Колман сперва не придал этому особенного значения, понадеявшись, что недомогание отступит. Спустя несколько часов американец вызвал скорую. Как выяснилось, у бывшего чемпиона UFC случился сердечный приступ.

«Если бы я не вызвал врачей, меня бы уже не было в живых», — отметил переживший приступ Колман.

Колман — член Зала славы UFC. В 1997 году он стал первым чемпионом в тяжелом весе в истории промоушена, одолев соотечественника Дэна Северна в первом раунде на турнире UFC 12.

Колман также выступал под эгидой японской организации Pride. В частности, он уступил российскому тяжеловесу Федору Емельяненко.