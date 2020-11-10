Армянская оппозиция обсудила с начальником Генштаба отставку Пашиняна

Пресс-секретарь оппозиционной Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном ситуацию в стране и настоял на необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«За 44 дня этой войны власти своими победными лозунгами, обманом довели ситуацию до того, что было принято заявление, которое, фактически, является актом капитуляции», — заявил Шармазанов. По его мнению, действия Пашиняна можно считать предательством и антигосударственной деятельностью, однако премьер пытается возложить вину за произошедшее на армию, народ и прежние власти страны.

Пресс-секретарь РПА отметил, что армянская оппозиция уже потребовала отставки Пашиняна, и у премьера еще есть время принять «правильное решение». Также Шармазанов осудил любые проявления насилия внутри страны и сообщил, что на встрече с начальником Генштаба обсуждался также вопрос обеспечения порядка в Армении.

Ранее 10 ноября Министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил Армении выступили с совместным заявлением, призвав граждан не расшатывать «основы государственности».

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны останавливаются на занимаемых позициях. Российские миротворческие силы будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, Азербайджану должны быть возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.