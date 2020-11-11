На смартфонах Samsung сломалась зарядка

Пользователи флагманских смартфонов Samsung пожаловались на проблему с зарядкой аппаратов. На отзывы потребителей обратило внимание издание Android Police.

Журналисты заметили, что в последние месяцы на форуме Samsung и в соцсетях появилось большое количество сообщений о поломке беспроводной зарядки. По словам пользователей, на смартфонах корейской компании либо существенно снижается мощность зарядки, либо девайсы совсем перестают заряжаться. В отзывах чаще всего речь идет о быстрой беспроводной зарядке для телефонов, которую поддерживают актуальные флагманы компании.

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В частности, у ряда пользователей мощность беспроводной зарядки резко снизилась до стандартной — около пяти ватт. Отмечается, что жалобы появились в сентябре-октябре, что может быть связано с развертыванием крупного обновления безопасности для смартфонов Samsung. Об этом говорят и некоторые владельцы девайсов.

Чаще всего с проблемой сталкиваются обладатели актуальных смартфонов корейского бренда. В отзывах упоминаются гаджеты линейки Samsung Galaxy S20, а также устройства флагманской серии Galaxy Note20, представленные в августе.

На момент написания заметки Samsung официально не отреагировала на жалобы пользователей. При этом компания в конце октября начала выпуск обновления для смартфонов — журналисты предположили, что апдейт теоретически может решить проблему с зарядкой.

В конце октября обновление безопасности было выпущено для устаревших смартфонов Samsung. В частности, компания представила апдейт для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, вышедших на рынок в 2016 году.