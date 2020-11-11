Двукратный чемпион мира оценил тренерские перспективы Плющенко

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Хавьер Фернандес оценил тренерские перспективы двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко. Об этом сообщает News.ru.

По мнению испанца, россиянин собрал команду, которая работает над достижением невероятных высот в будущем. Фигурист считает, что специалист вместе с другими тренерами дает детям возможность соревноваться и прогрессировать.

Фернандес также выразил надежду на то, что Плющенко удастся воспитать «долговечных фигуристов». Он также добавил, что сейчас его виду спорта очень не хватает «взрослого катания».

Плющенко завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде-2006 и стал победителем Игр-2014 в командных соревнованиях. На его счету также три победы на чемпионатах мира. Россиянин объявил о завершении карьеры в 2017-м, тогда же он открыл собственную академию.

В активе Фернандеса, помимо двух золотых медалей на мировых первенствах, бронза Олимпиады-2018. Испанец ушел из спорта в 2019 году.

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