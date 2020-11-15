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Глава Минтранса заразился коронавирусом

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Виталий Савельев
Виталий Савельев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, тест Савельева на коронавирус показал положительный результат. Министр ушел на самоизоляцию.

Обязанности главы Министерства транспорта временно будет исполнять его первый заместитель — руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Виталий Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября. До этого он занимал должность генерального директора «Аэрофлота» с 2009 года. Также в разное время занимал руководящие должности в «Газпроме», банке «Россия» и был замминистра экономического развития и торговли России.

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