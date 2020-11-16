Макрон признал Совбез ООН бесполезным

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН, так как орган больше не вырабатывает полезные решения. Об этом сообщает le Grand Continent.

«Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются (...). Вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — признал французский лидер.

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Макрон также напомнил, что одной из его задач является укрепление политической силы Европы. Он считает, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросе обороноспособности.

Ранее сообщалось, что ЮАР хочет требовать предоставления Африке места постоянного члена Совета Безопасности ООН. По мнению африканцев, континент с населением больше миллиарда человек должен иметь постоянное представительство в Совбезе ООН. Это нужно в том числе для решения глобальных проблем в области здравоохранения, предотвращения войн или стихийных бедствий.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. В нем всегда состоят пять постоянных стран-членов (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также десять временных.

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