Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Эрдоган собрался отправить военных в Азербайджан
Сын Кадырова прошел ритуал посвящения в мужчины
Над 11-летней российской школьницей надругались трое 10-летних мальчиков
Умер легендарный актер индийского кино
Названы смертельные опасности отдыха в Сочи
Украинский мэр умер от коронавируса
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
Врачи дали рекомендации по восстановлению легких после COVID-19
В Windows сломалась функция обновлений
Женщина сходила на педикюр и осталась без пальца
Новости партнеров

Макрон признал Совбез ООН бесполезным

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН, так как орган больше не вырабатывает полезные решения. Об этом сообщает le Grand Continent.

«Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются (...). Вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — признал французский лидер.

Макрон также напомнил, что одной из его задач является укрепление политической силы Европы. Он считает, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросе обороноспособности.

Ранее сообщалось, что ЮАР хочет требовать предоставления Африке места постоянного члена Совета Безопасности ООН. По мнению африканцев, континент с населением больше миллиарда человек должен иметь постоянное представительство в Совбезе ООН. Это нужно в том числе для решения глобальных проблем в области здравоохранения, предотвращения войн или стихийных бедствий.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. В нем всегда состоят пять постоянных стран-членов (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также десять временных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
La doctrine Macron : une conversation avec le Président français
Африканцы потребовали постоянного места в Совбезе ООН
Франция продолжит военную операцию в мятежном Мали
Макрон поддержал предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН