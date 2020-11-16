Призер Олимпиады отреагировал на жалобы Бестемьяновой о пенсии в 90 тысяч рублей

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на жалобы олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой о пенсии в 90 тысяч рублей. Его слова приводит Sport24.

«Те, кто получает пенсию 10-15 тысяч рублей, читают это, думаю, с неким негодованием. Они не воспримут то, что кому-то не хватает неких больших сумм. Но это личное мнение Натальи», — посчитал Жулин. Он добавил, что в России нужно повысить пенсионные выплаты, чтобы у граждан появилась социальная защищенность.

15 ноября Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Она призналась, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов.

60-летняя Бестемьянова — олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира в парном катании, заслуженный мастер спорта СССР. Она выступала в паре с фигуристом Андреем Букиным, а ее тренером была Татьяна Тарасова.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



