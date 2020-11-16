Избивший Харитонова боец MMA отказался признать вину

Российский боец смешанного стиля (MMA) Адам Яндиев, избивший соотечественника Сергея Харитонова, отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Яндиев заявил, что не избивал потерпевшего в «Лужниках».

Ранее 16 ноября Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. По словам самого Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым начался после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему Харитонову несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Против Яндиева возбуждено два уголовных дела.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



