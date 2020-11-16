Появилось видео допроса избившего Харитонова бойца MMA

Появилось видео допроса избившего Сергея Харитонова бойца смешанного стиля (MMA) Адама Яндиева. Ролик опубликован на сайте телеканала РЕН ТВ.

Яндиев пообещал выпустить видео, в котором он расскажет об истинных причинах случившегося. Также он отрицает, что применял кастет во время драки.

Ранее 16 ноября Яндиев был задержан на 48 часов и отправлен в камеру СИЗО. Он отказался признавать вину. Против спортсмена возбуждено два уголовных дела.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября. Отмечалось, что Яндиев несколько раз ударил Харитонова кастетом, после чего бойца госпитализировали. По словам Харитонова, причиной драки стал денежный долг. Он заявил, что Яндиев одолжил у него порядка миллиона рублей и отказывался возвращать деньги.