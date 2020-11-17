Путина попросили спасти армянские памятники в Нагорном Карабахе

Российские архитекторы и искусствоведы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти памятники античной и христианской армянской культуры в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в письме общественного движения «Архнадзор».

Речь идет о монастыре Дадиванк c античным городищем Тигранакерт и монастыре Цицернаванк, которые вскоре перейдут азербайджанской стороне, а также о перешедших под ее контроль в результате военных действий руинах церкви Охты Дрни в Мохренисе (Гадрутский район), церкви монастыря Гтчаванк (Гадрутский район), монастыре Амарас (Ходжавендский/Мартунинский район), церкви Казанчецоц (Шуша) и других.

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Также в обращении говорится о случаях разрушения надгробий и мемориалов времен Великой Отечественной войны, что происходило в предшествующие годы армяно-азербайджанского конфликта. Дополнительно подчеркивается, что на территории находятся участники радикальных вооруженных формирований из Сирии, которые уже уничтожали культурное наследие.

«Трагический опыт этноконфессиональных конфликтов последних десятилетий на Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке свидетельствует, что политических деклараций сторон недостаточно для предотвращения вандализма на местах в условиях нерегулярных боевых действий, исхода и перемещения населения, присутствия третьих сил», — говорится в письме.

В «Архнадзоре» просят, чтобы все объекты христианского культурного наследия, иные исторические и мемориальные объекты в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, которые остались с внешней стороны от линии разграничения, защищали российские миротворцы. Аналогичным образом уже поступали в Сирии и, как утверждают члены организации, весьма эффективно.

Активисты считают необходимым создание в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии с привлечением специалистов по культурному наследию, согласно международной практике ЮНЕСКО, по примеру Косово. До этого момента «Архнадзор» предлагает использовать миротворческие силы.

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