Гриб потребовал прекратить «вакханалию»

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Белоруссии (ГУВД) по городу Минску Михаил Гриб рассказал, что сотрудники коммунальных служб будут под контролем милиции наводить порядок на улицах города. Об этом пишут «Вести.ру».

«Вакханалию пора прекращать», — потребовал Гриб, комментируя бело-красно-белые украшения и рисунки, которые протестующие оставляют на так называемой «Площади перемен» и в своих дворах. По его словам, местные жители наводят на улицах порядок, но оппозиционно настроенные граждане им мешают, «нанося какие-то надписи и устанавливая непонятно что» и провоцируя тем самым конфликты.

Глава минской милиции предупредил граждан, что в ходе наведения порядка в городе «ни с кем церемониться не будут».

Ранее 17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ликвидировать так называемые народные мемориалы в память о погибших участниках протестов. По его словам, подобные места организуются с целью поддержания протестной активности в интересах иностранных государств.