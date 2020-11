Причиной смерти автора хита I Like To Move It оказалась интоксикация наркотиками

Причиной смерти американо-колумбийского диджея и продюсера Эрика Морилло оказалась интоксикация наркотиками. Об этом сообщает канал E!

Судмедэксперт пришел к заключению, что автор хита I Like To Move It отравился кетамином — сильнодействующим диссоциативным веществом. Его смерть признали несчастным случаем.

О смерти 49-летнего музыканта стало известно 1 сентября. Тело Морилло обнаружили в его доме в Майами-Бич.

За месяц до гибели Эрик Морилло был задержан полицией по обвинению в сексуальном насилии. В заявлении, которое предполагаемая жертва подала в полицию, говорится, что она познакомилась с музыкантом на частной вечеринке в Майами, после чего они отправились домой к Морилло с еще одной женщиной. Там диджей начал оказывать ей знаки внимания, на которые она не отвечала взаимностью. Позже женщина выпила и отправилась в комнату, где уснула. Проснувшись, она обнаружила, что лежит на кровати голой, в то время как Морилло стоял рядом, также обнаженный. Диджей отверг обвинения в сексуальном насилии, однако медицинские анализы жертвы подтвердили ее показания о сексуальном контакте.