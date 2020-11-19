Губерниев испытал стыд от игры сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение сборной России от Сербии в матче Лиги наций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Губерниев признался, что испытал стыд от выступления подопечных Станислава Черчесова. «Львиная доля футболистов привыкла проигрывать в Лиге чемпионов. Вот и сегодня мы спокойно уступаем, понурив голову. Запаса, как и класса, у нас нет совсем», — заявил он.

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Сборная России проиграла со счетом 0:5 Сербии в шестом и заключительном туре Лиги наций. Отечественные футболисты лишились возможности пробиться в элиту турнира.

До этого россияне проиграли Турции. Победителем квартета стала команда Венгрии.