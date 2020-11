Звезда российского кино станцевала стриптиз

Актриса Кристина Асмус станцевала стриптиз под песню You Can Leave Your Hat On британского певца Джо Кокера. Звезда российского кино выложила в свой Instagram-аккаунт видео с танцевальным номером со съемочной площадки фильма «Булки» Олега Асадулина.

Артистка опубликовала откровенный танец «по многочисленным просьбам» и объявила о продолжении конкурса «Перепляши Асмус». Она предложила подписчикам записать видео в ее «изящном стиле».

Тройка победителей будет определена путем зрительского голосования. «Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны», — отметила Асмус.

Итоги танцевального конкурса артистка подведет 1 декабря. «Жгите! Креативьте! И рвите Инстаграм своей грациозностью», — написала она напутствие подписчикам.

Ранее на съемочной площадке фильма «Булки» Кристина Асмус получила травму. Виновником инцидента стал ее экранный муж, актер Арсений Робак.