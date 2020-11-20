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Путин оценил отношения с США фразой «испорченное испортить нельзя»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил отношения с США фразой «испорченное испортить нельзя». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Российского лидера спросили, не ухудшатся отношения Москвы с Вашингтоном. «Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравлений от Владимира Путина Джо Байдену, отметил, что необходимо дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США.

7 ноября демократ Байден, набравший 290 при необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь действующий президент Дональд Трамп отказался признать итоги выборов. Он заявил о намерении оспорить результаты голосования в некоторых округах в судебном порядке.

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