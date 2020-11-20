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Еще трое россиян заразились COVID-19 после вакцинации

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Фото: РИА Новости

Еще трое россиян, проживающих в Свердловской области, после вакцинации от COVID-19 заразились коронавирусом. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков, передает РИА Новости.

По его словам, у россиян еще не успел сформироваться иммунитет к инфекции, который в среднем вырабатывается 43 дня. «У кого-то антитела появлялись на третьей неделе, у кого-то появлялись на 50-60-й день», — пояснил он.

Креков заявил, что первый из зараженных, заболел на пятый день после прививки. Двое других заразились на 11-й день. «Ясное дело, никакого иммунитета у них еще не сформировалось», — сказал он.

18 ноября сообщалось, что пять медиков в Томской области заразились коронавирусом после первой прививки «Спутник V» против COVID-19. Согласившиеся на вакцинацию медработники получили первую дозу двухфазного препарата в начале октября. После первого этапа вакцинации инфекция была выявлена у четырех человек, после второго — еще у одного. В последнем случае вторая инъекция врачу была сделана 5 ноября, а 14 ноября тест показал наличие вируса. При этом клинических проявлений болезни у медика почти не было. Еще у двух инфицированных заболевание также протекает в легкой форме, у двух остальных — в среднетяжелой.

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