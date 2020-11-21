Девушка-боец MMA добилась кровавой победы и расстроилась

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 20 ноября 2020, 18:59

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кайла Харрисон добилась победы над соотечественницей Кортни Кинг на турнире Invicta FC 43. Видео концовки поединка опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

На ролике можно видеть лежащую в собственной крови Кинг. Харрисон встала с соперницы после команды рефери и направилась в центр клетки. По выражению лица победительницы пользователи решили, что Харрисон расстроилась тем, что ей пришлось добивать оппонента.

Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо.