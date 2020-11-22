«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Лестер» в центральном мачте девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме автоголом отметился защитник «лис» Джонни Эванс, еще один мяч забил форвард красных Диогу Жота. В концовке второй половины игры отличился Роберто Фирмино.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 20 очков и выйти на второе место в чемпионате. В активе «Лестера» 18 очков, команда находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 28 ноября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Лестер» двумя днями позже на своем поле примет «Фулхэм».

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