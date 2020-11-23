Саудовская Аравия бесплатно вакцинирует жителей от коронавируса

Саудовская Аравия предложит всем жителям бесплатную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Власти королевства надеются, что к концу 2021 года прививки сделают 70 процентов населения. При этом в министерстве не уточнили, на какую именно из разрабатываемых вакцин возлагают надежды.

Ранее сообщалось, что вакцину против COVID-19 от научного центра «Вектор», получившую название «ЭпиВакКорона», сделают бесплатной для жителей России, в коммерческую продажу она не поступит. О ее экспорте тоже речи не идет, потому что перед этим следует обеспечить вакциной всех нуждающихся россиян.

До этого сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о производстве вакцины в Саудовской Аравии.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа, вторая вакцина «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».

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