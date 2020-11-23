Мир
 
Последние новости
Байден назвал кандидатов на ключевые посты в администрации президента США
В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение силовикам
Турция отчитала Евросоюз за попытку искать оружие на идущем в Ливию судне
Российский бизнесмен оставил миллионный залог по делу о наркотиках и сбежал
Первая экономика Европы решила продвинуть женщин
Бывшего главного криминалиста МВД России посадили на восемь лет
Акции Tesla побили рекорд
Королева Великобритании запустила собственное производство джина
Хлоя Севиньи призналась в появлении на работе под экстази
Арестанты «Матросской тишины» попытались напасть на сотрудников 
Новости партнеров
Прослушать новость

Саудовская Аравия бесплатно вакцинирует жителей от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hendrik Schmidt / Reuters

Саудовская Аравия предложит всем жителям бесплатную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Власти королевства надеются, что к концу 2021 года прививки сделают 70 процентов населения. При этом в министерстве не уточнили, на какую именно из разрабатываемых вакцин возлагают надежды.

Ранее сообщалось, что вакцину против COVID-19 от научного центра «Вектор», получившую название «ЭпиВакКорона», сделают бесплатной для жителей России, в коммерческую продажу она не поступит. О ее экспорте тоже речи не идет, потому что перед этим следует обеспечить вакциной всех нуждающихся россиян.

До этого сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры о производстве вакцины в Саудовской Аравии.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа, вторая вакцина «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом
На Украине Зеленского призвали купить российскую вакцину от коронавируса
Раскрыты подробности будущих фаз испытаний российской вакцины от коронавируса