Москвича оштрафовали за фейк о гибели от коронавируса любителей мацы

В Москве блогера, распространявшего в интернете фейковую информацию о коронавирусе ради увеличения аудитории, оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, блогер в соцсети и на видеохостинге распространил недостоверную информацию в ролике о гибели от коронавируса любителей мацы.

Генпрокуратура признала фейком видео «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», в котором утверждалось, что заболевание COVID-19 на самом деле является «болезнью Фейгельсона-Якобсона», поражающей людей определенной национальности. Кроме того, ложным оказался и ролик «Все больше больных идут на органы» — о том, что у людей изымают органы на продажу под видом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Следователи выяснили, что мотивом создания и размещения данных роликов стало желание увеличить свою аудиторию на разных ресурсах.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ, по которому блогера и признали виновным. Расследование дела в отношении него было завершено 29 мая.