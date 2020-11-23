Лях стал мэром Славянска

Мэром города Славянска на Украине остался действующий городской голова Вадим Лях. Об этом сообщает «Страна.ua».

Второй тур выборов мэра Славянска прошел 22 ноября. Лях баллотировался от партии «Оппозиционный блок» и набрал 60,87 процента, или 16 811 голосов. Его соперник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Павел Придворов набрал 10 415 голосов.

Из 85 272 зарегистрированных избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617 человек. З91 бюллетень признали недействительным.

В первом туре Придворов обгонял Ляха с 30,86 процента против 29,99 процента голосов.

Ранее стало известно, что кандидаты от пропрезидентской правящей партии «Слуга народа» не выиграли выборы ни в одном из областных центров страны.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



