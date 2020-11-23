Финансовую поддержку ульяновского агропрома увеличили

В Ульяновской области внесли изменения в региональную госпрограмму развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, увеличив их финансовую поддержку. Соответствующее решение принято на заседании областного правительства, передает «УлПравда».

«В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в период пандемии коронавируса агропромышленный комплекс показал себя как наиболее устойчивая отрасль экономики. Ограничительные меры, связанные с приостановкой производства, к ней не относились. Все предприятия сельского хозяйства, пищевой промышленности, торговли продовольствием работали и работают в штатном режиме», — рассказал губернатор Сергей Морозов.

Предполагается, что в регионе будет увеличено количество вовлеченных в субъекты МСП в сфере сельского хозяйства до 864 человек, а количество членов сельхозпотребкооперативов возрастет до 691 человека. Это будет сделано при реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



