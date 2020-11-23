Правительство отказалось от новых ограничений по коронавирусу

Правительство России в настоящее время не планирует вводить на федеральном уровне дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу распространения COVID-19, пишет ТАСС.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе», — заявили в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о введении более жестких ограничений из-за коронавируса в регионах губернаторы принимают, исходя из ситуации в системе здравоохранения на месте.

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 25 173 в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах. С начала пандемии в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 36 540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.