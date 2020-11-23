Один из самолетов президента России оказался в зоне досягаемости разведчиков США

Правительственный борт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» после вылета из аэропорта Сочи оказался в зоне досягаемости самолетов-разведчиков США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, один из самолетов президента России вылетел из Сочи в тот момент, когда американские Bombardier Challenger 650 и Boeing RC-135U проводили разведку вдоль южных границ РФ. Уточняется, что в России есть несколько экземпляров Ил-96-300, среди которых и «борт номер один».

В настоящее время правительственный самолет находится в Москве.

В конце ноября 2019 года сообщалось, что борт президента России Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в Бишкеке. Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна «сказал "посажу" и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».