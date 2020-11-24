Алиев назвал церкви Карабаха достоянием Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал расположенные в Нагорном Карабахе церкви достоянием его страны и призвал не беспокоиться за их судьбу, передает ТАСС.

По его словам, «некоторые западные лидеры» поднимают вопрос о том, что будет с христианскими храмами на землях, перешедших под контроль Баку.

«Пусть никто не беспокоится, особенно лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства, закрывают глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывают тех, кто это совершает. Все храмы на наших территориях — это наше историческое достояние», — сказал Алиев во время посещения Агдамского района.

Он заявил, что все исторические памятники в Азербайджане охраняются государством, и в настоящий момент за счет государственных средств ремонтируются две православные церкви.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая вспыхнула в конце сентября. По документу азербайджанская армия осталась на позициях, занятых в ходе конфликта. До 1 декабря под контроль Баку передаются территории еще трех районов. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действовать российские миротворцы.