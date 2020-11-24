Россия приготовилась убрать мусор в отношениях с США

Россия готова убрать мусор в отношениях с США для налаживания дальнейшего диалога. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нам, к сожалению, надо фокусироваться на некоем "уборочном мероприятии" — убирать грязь в двусторонних отношениях», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства. Он добавил, что сторонам предстоит «вывозить и перерабатывать мусор». По мнению Рябкова, пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но при этом ситуация не безнадежная.

Ранее сообщалось, что Москва жестко ответит, если страны — члены Договора по открытому небу (ДОН) будут передавать полученные разведданные Вашингтону. По мнению представителей Москвы, США ведут нечистоплотную игру, требуя после выхода из договора от союзников передавать материалы их наблюдательных полетов над Россией.

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