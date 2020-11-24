Причастность российских налоговиков к созданию ОПГ опровергли

Информация о причастности бывших и действующих сотрудников налоговых органов и силовых структур Самарской области к созданию одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) не соответствует действительности, поскольку расследование в отношении этих лиц еще не завершено. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

В ведомстве заявили, что в 2015 году в России была запущена автоматизированная система контроля НДС, благодаря которой ФНС обладает информацией обо всех операциях, связанных с налогами, и последовательно снижает объем несформированных вычетов. «IT-системы, применяемые налоговыми органами, позволяют оперативно пресекать возникающие угрозы. На сегодняшний день объем расхождений по НДС достиг абсолютного минимума и составляет 0,43 процента от общей суммы вычетов», — пояснили в службе.

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Там добавили, что отдельным направлением работы налоговиков является ликвидация так называемых «площадок». Так, в 2019 году было возбуждено более 250 соответствующих уголовных дел. В том числе с июня по ноябрь 2020-го в отношении фигурантов самарской «площадки» заведены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией»). Общая сумма ущерба, нанесенного указанными лицами, составила 1,3 миллиарда рублей, уточнили в ФНС.

«В отношении лиц, причастных к деятельности "площадки", расследование не завершено, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. <...> Служба не комментирует ход незавершенных контрольных мероприятий, таким образом, размещенная публикация содержит непроверенную и официально неподтвержденную информацию», — подчеркивается в сообщении.

ФНС также привело опровержение самарских следователей по данному делу. «Размещенная 24 ноября 2020 года в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области, не соответствует действительности. Все опубликованные "подробности" носят вымышленный характер», — заявили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

О том, что самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ для ухода от налогов, ранее 24 ноября сообщило РБК. По данным издания, сотрудники налоговых органов и силовых структур региона создали одну из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты НДС. Утверждалось, что их услугами пользовались подрядчики госкорпораций по всей России.