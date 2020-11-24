Российские врачи пытались достать спицу из здоровой руки ребенка

Российские врачи попытались достать спицу из здоровой руки девочки. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Мать ребенка рассказывает, что девочке сделали запланированную операцию, вынув одну из спиц без наркоза. Вторую операцию перенесли из-за сильных болей при первой процедуре.

Вторая операция прошла неудачно, потому что врач якобы не мог найти в руке девочки спицу из-за большой костной мозоли. После того как девочка очнулась, выяснилось, что операцию провели на здоровой руке. Врачи признали свою ошибку и объяснили, что забыли посмотреть снимки.

Родители девочки уже подали заявление в полицию.

Ранее врачи привязали пожилую женщину с коронавирусом к кровати и избили. По словам Алены Лобановой, внучки пострадавшей, после того, как у ее бабушки Галины Андрияновны подтвердился COVID-19 с двусторонним воспалением легких, ее госпитализировали в инфекционную больницу. Посещения на время пандемии запрещены, поэтому бабушка жаловалась на издевательства по телефону — называла больницу концлагерем.