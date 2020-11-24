Названо условие для качественного антисептика

Качественные антисептики должны содержать определенный процент изопропилового или этилового спирта. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов в эфире телеканала «Россия-24».

Он назвал главным условием качественного средства наличие в активной рецептуре не менее 60 процентов изопропилового или не менее 70 процентов этилового спирта.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит расследование в связи с гибелью семерых жителей села Томтор Таттинского района Якутии. По данным ведомства, 18 ноября девять человек в ходе застолья в частном доме распили разбавленный антисептик для рук. В нем было 69 процентов метанола.

В результате семеро участников застолья скончались от отравления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». После этого кожный антисептик для обработки рук решили снять с продажи.