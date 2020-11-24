Юноша попал под грузовик и лишился всей нижней части тела

В США 19-летний юноша упал с 15-метровой высоты и попал под грузовик. После аварии Лорен Шауэрс лишился правой руки и всей нижней части тела, включая бедра и гениталии, пишет Daily Mail.

В сентябре 2019 года молодой человек, работая водителем грузовика на стройке, не справился с управлением. Автомобиль стал падать, и Шаурэс попытался выскочить из кабины, однако его нога зацепилась за ремень безопасности. Вместе с машиной он упал с 15-метровой высоты, и грузовик, перевернувшись трижды, придавил юношу к земле.

По словам молодого человека, все это время он был в сознании. «Я помню, как смотрел направо, когда грузовик лежал на моем теле, и там был большой кусок мышцы от моей руки, просто лежащий на земле рядом со мной», — вспомнил Шауэрс.

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Позднее выяснилось, что он выжил лишь благодаря мягкой земле: если бы она была твердой, уточнила девушка Шауэрса Сабия, тело юноши разрубило бы пополам, и он скончался бы еще до приезда спасателей.

Как отметил сам американец, руку ему ампутировали сразу, тогда как нижние конечности еще надеялись спасти. Однако проведя диагностику, врачи выяснили, что тазобедренные кости юноши были полностью разрушены. И тогда он согласился на гемикорпорэктомию — операцию, при которой удаляют нижние конечности вместе с тазом.

Медики не надеялись, что Шауэрс выживет, и пригласили его родных попрощаться. Так, за первый месяц пребывания молодого человека в больнице с ним попрощались шесть раз. Однако юноша пошел на поправку.

Сабия отметила, что ее бойфренд проявляет изобретательность, чтобы быть как можно более самостоятельным. Например, он научился надевать протез и садиться без посторонней помощи. Кроме того, Шауэрс сделал возлюбленной предложение. Пара планирует пожениться в 2021 или 2022 году.