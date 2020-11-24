За год в Крыму предотвратили четыре теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов в 2020 году позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, в том числе четыре террористических акта. Заявление Николая Патрушева было сделано во время видеоконференции по вопросам безопасности на территории Крыма.

Патрушев добавил, что благодаря своевременным мерам сотрудников правоохранительных органов удалось избежать ухудшения криминогенной обстановки на полуострове в курортный сезон, а также катастроф природного и техногенного характера.

30 октября сообщалось, что Патрушев рассказал о предотвращенных в 2020 году терактах на территории Центральной России.