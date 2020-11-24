В России выросло число террористических преступлений

В России с начала года на треть выросло число террористических преступлений. Соответствующие данные представили в МВД, передает ТАСС.

С января по октябрь 2020 года в стране зарегистрировали 1 990 преступлений террористического характера. Таким образом прирост составил 33,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Правоохранители также зафиксировали 708 преступлений экстремистской направленности, что на 39,9 процента больше, чем в прошлом году.

Всего в МВД выявили 1,7 миллиона преступлений с начала года. Этот показатель на 1,1 процента превышает данные 2019 года. В ведомстве уточнили, что в общественных местах зарегистрировано на 10 процентов преступлений меньше, чем годом ранее —525,1 тысячи. В 52 регионах России количество регистрируемых преступлений выросло, в 33 — снизилось.

В 2019 году россияне оценили борьбу государства с терроризмом. По мнению большинства опрошенных (80 процентов), власти способны защитить население от террористических атак. Не верят в способность государства защитить граждан 16 процентов граждан.

В 2018 году было 12 процентов не веривших в способность властей защитить население, а 85 процентов были уверены в эффективности мер по борьбе с терроризмом. Самый низкий уровень доверия к таким мерам был зафиксирован в 2002 году, а также в феврале 2011 года (20 процентов).