Женщина сфотографировала кота и нашла в его ухе Гитлера

Жительница Дании Матильда Кантор (Matilde Cantor) заметила, что в районе уха знакомого ей кота можно разглядеть лицо Адольфа Гитлера. Как сообщает Daily Mail, женщина поделилась снимком питомца в Facebook, и сходство удивило пользователей сети.

По словам датчанки, она сделала несколько снимков, когда была в гостях у подруги, которая регулярно разводит котят. Рассматривая фотографии темного кота по имени Килли (Killi), та заметила странный силуэт в его ухе. Она посчитала, что визуально это очень похоже на портрет фюрера Третьего рейха. Утверждается, что можно разглядеть его глаза, нос и усы. 38-летняя Кантор опубликовала снимок в соцсети, и в результате в комментариях началась дискуссия.

Некоторые согласились с тем, что силуэт действительно напоминает Гитлера. Однако другие стали предлагать свои версии. Например, что на самом деле внутренняя часть уха питомца больше напоминает писателя Эдгара Алана По. Среди тех, кто прокомментировал пост, были друзья и родственники женщины.

«Я верю, что в нашем мире есть нечто большее между раем и землей, чем мы привыкли видеть», — констатировала Кантор. По словам женщины, ей приятно видеть такое жаркое обсуждение снимка и то, как в связи с этим у изображения появилась определенная слава.

Ранее пользователь Reddit под ником frostybab рассказал, как после опубликованной фотографии кота нарвался на полицию, которая нагрянула в его дом. В ноябре автор поста опубликовал старый снимок своего черно-белого питомца. Это и стало причиной интереса к мужчине — его посчитали вором, укравшим чужого кота.