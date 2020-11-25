Смертельно опасные крокодил и акула притаились возле детей и попали на видео

@caravanadventureaus / Instagram

В прибрежных водах австралийского города Кунунарра, штат Западная Австралия, рыбаки запечатлели опасную акулу и гигантского крокодила, плавающих в нескольких метрах от людей. Ролик, снятый с помощью беспилотника, опубликовало издание Daily Mail.

Челси и Брайс запустили во время рыбалки беспилотник, чтобы посмотреть с высоты птичьего полета на подводных обитателей. Оказалось, недалеко от отдыхающих семей с детьми плавали смертельно опасные хищники — тупорылая акула и пятиметровый гребнистый крокодил.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

На кадрах видно, как акула плывет в сторону крокодила, но в последний момент разворачивается и меняет свой маршрут. Челси и Брайс выложили ролик в Instagram, где его посмотрели тысячи людей.

«Как напоминание о том, что лучше там не купаться», «Не хотел бы я оказаться между ними. Крок выглядит огромным», «Ого, какой громадный крок!!!» — писали комментаторы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.