Безработный россиянин выбил дверь квартиры и оставил соседа без дивана

Безработный житель Ульяновска проник в квартиру соседа, выбив входную дверь, и украл оттуда диван. Россиянин разобрал мебель на части и отдал на временное хранение другой соседке. О произошедшем сообщает региональное управление МВД.

О пропаже имущества стоимостью более девяти тысяч рублей в полицию заявил оставшийся без дивана владелец квартиры в Заволжском районе города. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего соседа пострадавшего, который сознался в преступлении. Мужчина рассказал, что проник в квартиру, когда владельцев не было дома.

В итоге сотрудники МВД нашли похищенный диван, а в отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража» и взяли подписку о невыезде. В ведомстве отметили, что за совершенное преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в ноябре 36-летний россиянин из Липецка устроился наемным рабочим и занимался ремонтом в чужой квартире на Звездной улице, а, закончив работы, украл оттуда стиральную машину и вскоре продал ее. После обращения владельца жилплощади сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться