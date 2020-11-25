Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила необходимость административной реформы в беседе с газетой «Известия».

Административная реформа назрела, так как в последнее время произошло очень много изменений, которые требуют адекватных ответов, заявила политик. Она обратила внимание на то, что некоторые структуры дублируют функции и полномочия. «Мы хорошо понимаем, что тучные годы остались позади, и сегодня вопрос более рационального расходования средств является крайне важным», — подчеркнула Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, заявленные ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным меры выглядят эффективными. Она добавила, что оценить работу конкретного органа можно будет по КПД и конкретным делам, а не по отчетам. При этом, по ее словам, действительную пользу реформ можно будет понять только на практике.

Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Он уточнил, что в рамках реформы, которая начнется с 1 января, будет проведено сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях. В основном речь идет о сокращении штатных позиций, финансирование останется прежним.