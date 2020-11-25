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Общественная палата попросила ввести дополнительные меры для поддержки НКО

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Фото: страница «Общественная палата Российской Федерации» на Facebook

Общественная палата (ОП) России попросила ввести дополнительные меры для поддержки некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ОП.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину направлены все предложения.

По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, принятые весной меры помогли НКО не прекращать свою деятельность, а также «дали им возможность помочь большему количеству людей», оказавшихся в сложном положении из-за пандемии. При этом сейчас гражданам снова необходима помощь НКО, в связи с чем важны дополнительные меры поддержки от правительства.

Председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что некоммерческим организациям надо «помочь помогать». Необходимо снизить административную и налоговую нагрузку, приобрести средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

В числе новых мер поддержки есть такие запросы, как продление сроков обращения НКО за льготными кредитами по ставке 2 процента до 1 мая 2021 года, а также изменение условий их погашения. Кроме того, предоставление субсидий на проведение мероприятий по профилактике коронавируса, приостановление обязательного аудита до 2022 года. Необходимо также списать 50 процентов от налогов и страховых взносов для НКО за первый квартал 2021 года и предоставить отсрочки по арендной плате, внести в законодательство изменения о налогах и сборах для приобретения продовольственных товаров, рассчитанных благотворительность.

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