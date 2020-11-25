Ученые выявили самый ранний симптом COVID-19

Сухость и неприятные ощущения в носу являются самым первым симптомом заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Барселонского университета, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот признак появляется до того, как инфицированный перестает чувствовать запахи. Ученые отталкивались от гипотезы, что потеря обоняния при COVID-19 связана с прекращением работы бокаловидных клеток, которые помогают молекулам одорантов — веществ, отвечающих за запахи, — прилипать к соответствующим рецепторам.

Исследования на людях показали, что около 70 процентов испытуемых из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания жаловались на «странное ощущение» и сухость в носу, а половина участников сравнила ощущения с тем, будто им сделали промывание носа. Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса.

24 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла самые частые симптомы коронавируса. По ее словам, при инфицировании температура тела повышается у 78 процентов пациентов, а кашель встречается у 57 процентов граждан. В то же время эти признаки болезни характерны как для легкого, так и для тяжелого течения коронавируса. У более половины пациентов температура не поднимается выше 38 градусов.

Ранее Пшеничная обозначила средний срок потери обоняния при коронавирусе. По ее словам, зараженные коронавирусом россияне в среднем теряют способность чувствовать запахи и вкусы на восемь дней. Этот симптом фиксируется в 87 процентах случаев инфицирования и чаще встречается у женщин.