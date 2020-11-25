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Роспотребнадзор оценил генетическую изменчивость коронавируса в России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роспотребнадзор оценил генетическую изменчивость коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, на данный момент были прочитаны полные геномы 1215 изолятов коронавируса. Все они были выделены на территории России в разное время. Биоинформатический анализ показал, что изменения вирусного генома за все время циркуляции в стране незначительны.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что изучение генетической изменчивости коронавируса помогает оперативно отслеживать патоген и быть готовым принимать меры в случае появления его более опасного варианта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что циркулирующий в России коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее других штаммов. По ее словам, наблюдаемые сегодня изменения не оказывают существенного влияния на проявления вируса в организме человека.

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