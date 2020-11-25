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Врач рассказал о протекании коронавируса у вакцинированных людей

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Фото: LINDSEY WASSON / Reuters

Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о том, как коронавирус будет протекать у тех, кто сделал прививку от заболевания. Об этом главный врач медицинского центра «Лидер медицины» заявил РИА Новости.

По его словам, ни одна вакцина на 100 процентов не может защитить от вируса. Врач отметил, что прививка делается для того, чтобы, когда «придет болезнь», иммунитет вакцинированного человека был готов к этому. Специалист также добавил, что вакцина поможет «перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором», и избежать тяжелых последствий.

Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал о том, что есть группы людей, которые мешают выходу страны на плато по коронавирусу. По его словам, те, кто игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением заболевания. Врач отметил, что соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты являются необходимым условием для прекращения роста числа зараженных.

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