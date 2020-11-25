Красота матери Заворотнюк удивила поклонников

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась видео с бабушкой Валентиной и удивила поклонников. Ролик появился в ее Instagram-сторис.

На размещенных кадрах родственницы тестируют продукты немецкого косметического бренда Banana Beauty: девушка целует улыбающуюся 77-летнюю бабушку в щеку, демонстрируя стойкость губной помады, которая не оставляет следа на лице женщины.

Поклонники принялись делать комплименты внешности родственниц в различных фан-аккаунтах. «Какие красивые, так похожи!», «От всей души желаю терпения и здоровья», «Как мило!», «Они такие красивые, вау», «Слов нет! Вы прекрасны», «Вау, вы все очень похожи», «Красавицы! Какая же у вас в семье прекрасная генетика», «Как же вы до безумия похожи. Вы на маму, мама на Валентину Борисовну. И все красавицы», — высказывались фанаты в комментариях.

Валентина Заворотнюк — советская и российская театральная актриса, народная артистка Российской Федерации.

У ее дочери, 49-летней Анастасии Заворотнюк, диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Отмечалось, что о болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Родственники и друзья актрисы редко комментируют ее состояние.